Trump biedt Poetin hulp aan met bosbranden

De Amerikaanse president Donald Trump zou woensdag het Kremlin hebben gebeld en Amerikaanse hulp voor het bestrijden van de bosbranden hebben aangeboden. De Russische president Poetin bedankte voor het aanbod, aldus het Kremlin in een officiële verklaring.

Bosbranden in het bosrijke gebied in de noordpoolcirkel zijn geen zeldzaamheid, maar de branden die al wekenlang onder meer Siberië teisteren zijn extreem. De enorme rookwolken boven het gebied zijn vanuit de ruimte te zien. Rusland heeft grote moeite de branden te bedwingen.

Poetin zei dat het leger wordt ingezet en een groot aantal vliegtuigen wordt geprepareerd om de branden te bestrijden en dat Amerikaanse hulp niet nodig is. Volgens Poetin is het aanbod van Trump een signaal dat „het in de toekomst mogelijk zal zijn om de volledige relatie tussen de twee landen te herstellen.”