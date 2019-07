Trump biedt bemiddeling Kashmir-conflict aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangeboden te bemiddelen in het Kashmir-conflict tussen India en Pakistan. „Het is een verschrikkelijke situatie. Het speelt al vele jaren”, zei hij tijdens een bijeenkomst met de Pakistaanse premier Imran Khan in het Witte Huis.

India en Pakistan hebben sinds 1947 meerdere oorlogen uitgevochten over de grensregio. „Als ik kan helpen, zou ik met plezier optreden als bemiddelaar”, zei Trump. Hij beweerde ook dat de Indiase premier Narendra Modi heeft gevraagd om zijn hulp, maar dat werd al snel tegengesproken.

India liet direct weten niet om Amerikaanse bemiddeling gevraagd te hebben en daar ook geen behoefte aan te hebben. „Het is steeds het uitgangspunt van India geweest dat alle openstaande kwesties met Pakistan alleen bilateraal besproken worden”, schreef een woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.