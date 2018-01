Trump bezorgd over Turks geweld in Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in een telefoongesprek met zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan zijn bezorgdheid geuit over de militaire operatie van Turkije in het Syrische regio Afrin. Daar is het Turkse leger een offensief begonnen tegen door de VS gesteunde Syrische Koerden van de YPG.

Erdogan herhaalde woensdag dat de operatie zal worden uitgebreid naar de stad Manbij. Het risico bestaat dat de Turkse troepen dan Amerikaanse militairen tegenkomen die de Koerden helpen in hun strijd tegen Islamitische Staat.

Trump drukte Erdogan op het hart dat hij acties moet voorkomen die een risico opleveren op een confrontatie tussen militairen van beide landen. De Amerikaanse president toonde zich bezorgd over het toenemende geweld in Afrin en riep Turkije op zijn militaire activiteiten te verminderen en slachtoffers onder burgers in Syrië te voorkomen.