Trump bezoekt Groot-Brittannië op 13 juli

De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt vrijdag 13 juli Groot-Brittannië. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Het bezoek is naar alle verwachting een werkbezoek. Trump zal dan bilaterale besprekingen voeren met de Britse premier Theresa May, aldus de Britse regering. Op welke plek de ontmoeting plaats zal vinden, is nog niet bekend.

Trump zegde een eerder gepland werkbezoek aan Londen eind vorig jaar af, vermoedelijk vanwege dreigende massale protesten. May was de eerste Europese leider die bij de Amerikaanse president op bezoek ging na diens aantreden in januari vorig jaar. Een officieel staatsbezoek hing sindsdien enige tijd in de lucht maar het kwam er nog steeds niet van.