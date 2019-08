Trump bezoekt gewonden schietpartij Dayton

President Trump is samen met zijn vrouw Melania naar Dayton gegaan om een bezoek te brengen aan slachtoffers van de schietpartij van afgelopen weekeinde. Hij werd ontvangen door onder anderen de gouverneur van Ohio en de burgemeester van Dayton, een stad die met de voorsteden circa 800.000 inwoners telt en 600 kilometer van Washington verwijderd ligt.

Trump sprak niet met de pers die ook op afstand werd gehouden toen hij in het Miami Valley Ziekenhuis met slachtoffers, medisch personeel en hulpverleners sprak. Bij het gemeentehuis en bij het ziekenhuis betoogden enkele tientallen mensen tegen Trumps bezoek.

De schietpartijen in Dayton en 13 uur eerder in El Paso hebben Democratische tegenstanders van Trump op de been gebracht om de schuld van de bloedbaden bij de president te leggen. Na Dayton bezoekt Trump El Paso. Trump zou met zijn denigrerende boodschappen en retoriek over onder anderen Mexicanen volgens zijn tegenstanders op zijn minst een klimaat voor extremistisch geweld scheppen.

De 21-jarige schutter in El Paso, Patrick Crusius, is gearresteerd en hij had een anti-immigratiepamflet op sociale media verspreid. Hij kwam uit Dallas en schoot 22 dood in de grensstad El Paso waar meer dan 80 procent van de bevolking van Latijns-Amerikaanse origine is. De 24-jarige schutter in Dayton, Connor Betts, zou juist extreemlinks gedachtegoed koesteren. Volgens Trump zijn ze geestelijk gestoord en is dat de oorzaak van dit geweld.

Betts uit een plaats aan de rand van Dayton schoot in de nacht van zaterdag op zondag op mensen in de uitgaanswijk van de stad. Hij vermoordde negen mensen, onder wie zijn zus, en verwondde er 26 voor de politie hem dood schoot.