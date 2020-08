Trump bezoekt door orkaan Laura getroffen gebied

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het gebied aan de Golf van Mexico dat het zwaarst is getroffen door de orkaan Laura. In Lake Charles in de staat Louisiana liet hij zich op de hoogte brengen van de reddingsoperaties. Trump inspecteerde onder meer een depot voor hulpgoederen en kreeg een indruk van de aangerichte schade in een straat vol omgewaaide bomen.

Laura, die een kracht bereikt van op een na hoogste categorie 4, trok een spoor van vernieling door de streek. Ten minste vijftien mensen kwamen om door het natuurgeweld. Honderdduizenden gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Ook de drinkwatervoorziening kwam in problemen. „Een ding wat ik weet over deze staat, is dat de wederopbouw snel gaat”, zei Trump tijdens een ontmoeting met onder anderen gouverneur John Bel Edwards.

Trump vloog van Lake Charles door naar Orange in Texas, dat ook ernstig te lijden heeft gehad van de orkaan.