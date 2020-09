Trump bewijst laatste eer aan overleden opperrechter

De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat hij zijn respect wil tonen aan de onlangs overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg, die gold als liberaal en progressief boegbeeld. Trump zal donderdag een bezoek brengen aan de opgebaarde Ginsburg. Zij ligt woensdag en donderdag opgebaard bij de ingang van het Hooggerechtshof in Washington. Haar doodskist is bedekt met de Amerikaanse vlag.

Vrijdag wordt ze nog een dag opgebaard in het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool, tegenover het Hooggerechtshof. Een opbaring bij het Hooggerechtshof is vrij uniek. Volgens Amerikaanse media kwam het maar een paar keer eerder voor, en is zij de eerste vrouw die de eer te beurt valt.

Ginsburg overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd. Met haar dood ligt voor de Republikein Trump de weg open om een nieuwe opperrechter benoemd te krijgen. Hij wil zaterdag zijn keuze bekendmaken. Het Hooggerechtshof met zijn negen rechters oordeelt over zaken als abortus en het recht om een wapen te dragen. Er is al een conservatieve meerderheid en door de voorkeur van Trump lijkt die nog groter te worden.