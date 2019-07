Trump bevestigt begin arrestaties illegalen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag berichten bevestigd dat dit weekeinde wordt begonnen met het arresteren van illegalen die het land uit moeten. Hij kondigde dat aan bij het Witte Huis.

In tien steden zullen de arrestaties plaatsvinden. Dat gaat onder toeziend oog van de immigratiedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) die duizenden familieleden in het vizier heeft die al een bevel hebben gehad het land uit te gaan. Er zijn naar schatting een miljoen mensen in de VS die een bevel hebben gekregen het grondgebied te verlaten.

President Trump heeft de acties eerder aangekondigd, maar toen werden ze op de valreep niet uitgevoerd.