Trump betaalt 1,6 miljard extra voor maanreis

Donald Trump trekt 1,6 miljard dollar extra uit voor een maanreis. Dat maakte de Amerikaanse president via Twitter bekend. Hij wil dat Amerikaanse astronauten in 2024 weer op de maan landen. In 1972 landden er voor het laatst Amerikaanse astronauten op de maan.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA mikte er in eerste instantie op om in 2028 weer een maanreis te maken, maar Trump wil dat vier jaar naar voren halen en komt daarom met het extra geld over de brug.

NASA-baas Jim Bridenstine had al gezegd dat de 1,6 miljard dollar extra nodig was voor de financiering van de ruimtevaartmissie onder de naam Artemis. Trump geeft daar nu gehoor aan.

Trump wil na de maanreis uiteindelijk ook een ruimtevaartmissie naar Mars.