Trump bestempelt Antifa als terreurgroep vanwege rellen

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat hij de links-radicale protestbeweging Antifa (Antifascistische actie) als een binnenlandse terreurgroep gaat bestempelen. Volgens Trump zijn Antifascisten, die zich sterk afzetten tegen neo-nazi’s, racisme en fascisme, deels verantwoordelijk voor de huidige rellen in de Verenigde Staten. Of zij daadwerkelijk daarbij betrokken zijn is overigens niet bekend.

Trumps minister van Justitie bracht zondag een verklaring uit. „Het geweld dat wordt uitgelokt en gepleegd door Antifa en soortgelijke groepen in relatie met de rellen is binnenlands terrorisme en zal ook zo worden behandeld”, schrijft William Barr. In de mededeling stond verder dat zijn ministerie zich zal richten op het „arresteren en aanklagen van de gewelddadige onruststokers die een vreedzaam protest hebben gekaapt en de federale wetgeving overtreden”.

Op Twitter heeft Trump verschillende keren de Antifa-beweging beschuldigd van de rellen die zijn ontstaan na de dood van een zwarte arrestant in Minneapolis. „De Verenigde Staten van Amerika zullen Antifa aanwijzen als een terroristische organisatie”, plaatste hij zondag.

Wat in de praktijk precies de gevolgen zullen zijn van Trumps besluit is onduidelijk. Volgens sommigen is het vooral symbolisch. Niet eerder is in de VS een organisatie of beweging als binnenlandse terreurgroep bestempeld. Er bestaat ook geen specifieke wetgeving tegen het steunen van een binnenlandse terreurgroep in tegenstelling tot buitenlandse terreurorganisaties. Daarnaast is de Antifa een gedecentraliseerde beweging zonder leiders.