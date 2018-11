Trump bespot verliezende Republikeinen

In een televisietoespraak heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag de spot gedreven met Republikeinse politici die hem op afstand hielden tijdens de campagne voor de tussentijdse verkiezingen. Hij noemde namen van Republikeinen die zich in de campagne niet door de president wilden laten „omhelzen” en naast een zetel in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden of een andere bestuurlijke post grepen.

„Peter Roskam wilde de omhelzing niet. Erik Paulsen wilde de omhelzing niet”, zei Trump over twee Republikeinen die geen zetel in het Congres wisten te bemachtigen.

Trump zei dat Republikeinen die niet met hem wilden samenwerken het heel slecht hebben gedaan. „Ik weet niet of ik daar blij of verdrietig om moet zijn, maar ik voel me er goed over.”