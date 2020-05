Trump beschuldigt Twitter van bemoeienis met verkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Twitter ervan zich te bemoeien met presidentsverkiezingen. Zijn beschuldiging komt nadat het sociale medianetwerk twee berichten van hem over stemmen per post dinsdag als ongefundeerd bestempelde.

Trump reageerde als door een wesp gestoken op de stap van Twitter. „Twitter bemoeit zich nu met de presidentsverkiezingen van 2020. Ze zeggen dat mijn verklaring over stemmen per post, die zal leiden tot enorme corruptie en fraude, onjuist is. Gebaseerd op feitenchecks door nepnieuws CNN en Washington Post van Amazon...”, twitter de president. „Twitter verstikt de vrijheid van meningsuiting en ik, als president zal niet toestaan dat dit gebeurt.”

De president twitterde zondag de gewraakte berichten over stemmen per post: „De VS kunnen geen volledige verkiezing per post houden. Het wordt de grootste verkiezingsfraude in de historie. Mensen halen ze (de stembiljetten) uit brievenbussen, drukken duizenden vervalsingen af en ‘dwingen’ mensen ze te ondertekenen. Ook namen worden vervalst. Ze proberen Covid te gebruiken voor deze zwendel.”

Onder de tweets plaatste Twitter een link met de tekst „lees hier de feiten over verkiezingen per post”. Gebruikers die die link aanklikten kwamen bij een boodschap uit dat CNN, The Washington Post en andere mediakanalen experts hebben gesproken die zeggen dat stemmen via de post zeer zelden in verband wordt gebracht met verkiezingsfraude.

Twitter lag onder vuur omdat het eerder niets deed met berichten van Trump die regelmatig bol staan van beledigingen en valse beweringen. Maar aan die houding lijkt nu een einde te zijn gekomen.