Trump beschuldigt Nancy Pelosi van verraad

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi van verraad. Hij zegt dat Pelosi wist van de „vele leugens en fraude” van Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Schiff wil documenten inzien die kunnen helpen in het onderzoek naar een afzettingsprocedure van president Donald Trump.

„Nancy Pelosi wist van alle leugens van Adam Schiff en de massale fraude die wordt gepleegd waarvan het Congres en het Amerikaanse volk slachtoffer zijn”, twitterde Trump zondagavond. Trump verdenkt Schiff er ook van dat hij een klokkenluider hielp met het opstellen van een klacht in het onderzoek naar Trump. En Pelosi wist daarvan, zo beweert de president van de Verenigde Staten. „Dit maakt nerveuze Nancy net zo schuldig als Adam Schiff, het is zelfs verraad.”

De Democraten zijn een onderzoek gestart naar de afzetting van Trump. De president staat onder druk nadat bekend werd dat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Trump vroeg de autoriteiten in Kiev de gangen van de Bidens in Oekraïne na te gaan. Biden is een politieke rivaal van Trump die hoopt het tegen hem op te nemen bij de presidentverkiezingen in 2020.