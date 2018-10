Trump beschuldigd van belastingfraude

Donald Trump heeft zich ingelaten met verdachte belastingconstructies toen hij profiteerde van de rijkdom van zijn vader. Dat schrijft de New York Times dinsdag. De Amerikaanse president heeft zich lang gepresenteerd als selfmade miljardair, maar onderzoek van de krant heeft uitgewezen dat hij ten minste 413 miljoen hedendaagse dollars (357 miljoen euro) heeft gekregen uit het vastgoedimperium van Fred C. Trump.

Dat gebeurde in de jaren negentig meestal door belastingfoefjes, maar ook door duidelijke gevallen van fraude. Volgens de NYT kreeg Donald Trump al vanaf jongs af aan jarenlang grote sommen geld van zijn schatrijke oude heer en moeder Mary. Zij zouden een miljard dollar hebben doorgesluisd naar hun kinderen, tegen een zeer voordelig tarief. Normaal moet voor giften of erfenissen veel meer belasting worden betaald.

Donald Tumps advocaat Charles J. Harder noemde de bevindingen van de New York Times over belastingontduiking en fraude „100 procent vals en buitengewoon lasterlijk”. Er is volgens hem geen sprake van gesjoemel door de president. Deze liet dat soort zaken aan belastingdeskundigen en familieleden over.