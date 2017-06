Donald Trump is bereid om onder ede te reageren op de verklaringen van voormalig FBI-chef James Comey. Die zei donderdag voor een Senaatscommissie dat de president hem had geprobeerd over te halen het onderzoek naar de Russische contacten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten varen.

„Ik heb dat niet gezegd”, zei Trump tegen journalisten in Washington. Op de vraag of hij zijn lezing van de gebeurtenissen onder ede wilde geven, antwoordde Trump „100 procent”.