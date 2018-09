Trump bepleit tweestatenoplossing

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in New York zijn steun uitgesproken voor de tweestatenoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

„Ik houd van de tweestatenoplossing”, zei Trump op een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. „Ik denk dat dat het beste werkt. Ik hoef zelfs met niemand te praten. Dat is mijn gevoel. Je kunt een ander gevoel hebben –ik geloof het niet– maar ik denk dat de tweestatenoplossing het beste werkt.”

In februari 2017 zei Trump dat hij zowel naar de tweestatenoplossing als de eenstaatoplossing keek. Hij zei van de oplossing te houden die beide partijen graag willen.

Trump gelooft dat het vredesplan waaraan zijn schoonzoon Jared Kushner en zijn afgezant Jason Greenblatt werken, over twee tot vier maanden gepubliceerd zal worden. „Het is een zeer complexe situatie”, zei Trump. „Maar ik denk dat we enkele briljante ideeën hebben. Ideeën waaraan nooit eerder gedacht is. Ideeën die goed zijn voor beide partijen.”

De president is er verder „honderd procent” van overtuigd dat de Palestijnen zullen terugkeren naar de onderhandelingstafel. Zij hebben de contacten met Trumps team verbroken omdat Washington besloot de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Volgens Trump willen de Palestijnen zelf ook terugkeren naar de onderhandelingstafel.

Netanyahu zei in 2009 tijdens een speech op de Bar-Ilan Universiteit voor een tweestatenoplossing te zijn, mits deze is gedemilitariseerd en aan veiligheidsmaatregelen is onderworpen. Sindsdien heeft hij het onderwerp tegenover het Israëlische publiek zo veel mogelijk vermeden. Het is geen geheim dat de meerderheid van zijn ministersploeg tegen een tweestatenoplossing is.

De leider van de rechts-radicale Joodse Huis partij, onderwijsminister Naftali Bennett, zei zolang zijn partij in de regering zit er geen Palestijnse staat komt. Die staat zal volgens hem een „ramp voor Israël” vormen.

Netanyahu vertelde de pers na zijn ontmoeting met Trump dat het belangrijk is dat de Palestijnen niet in staat zijn Israël te bedreigen. Daarom dient Israël volledige veiligheidscontrole te houden.

De woordvoerder voor de Palestijnse Autoriteit, Nabil Abu Rudeineh, zei dat de weg naar vrede een tweestatenoplossing is, „een Palestijnse staat op de grens van 1967 met Oost-Jeruzalem als zijn hoofdstad. Dat is de Arabische en internationale positie.”