Trump: beoogde opvolger Baghdadi ook gedood

De „eerste plaatsvervanger” van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is ook gedood door Amerikaanse troepen. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter. „Hij zou waarschijnlijk de toppositie hebben gekregen. Nu is hij ook dood.”

Trump trad niet direct in detail over wie is gedood en onder welke omstandigheden dat gebeurde.

Trump meldt dood Baghdadi bij actie VS

Van opvolger Al-Baghdadi weten we niet eens of hij nog wel leeft

De president maakte zondag melding van de dood van terroristenleider Baghdadi. Die zou zichzelf hebben opgeblazen toen Amerikaanse speciale eenheden een inval deden in zijn schuilplaats in Syrië.

Later zou ook de hooggeplaatste IS-woordvoerder Abu al-Hassan al-Muhajir zijn gedood. Dat gebeurde naar verluidt in een afzonderlijke operatie. Het is onduidelijk of Trump nu zijn dood bevestigt.