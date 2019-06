Trump benoemt Soedan-gezant

President Trump heeft de Amerikaanse topdiplomaat Donald Booth benoemd tot speciale gezant voor Soedan. Booth kent het land, want hij was als Amerikaans gezant betrokken bij het oplossen van het conflict tussen Soedan en Zuid-Soedan. Hij was eerder een belangrijke bemiddelaar van president Obama.

Booth moet samen met andere mogendheden proberen te helpen het regime in Khartoem te bewegen tot een vreedzame overdracht van de macht aan burgers, in overleg met de oppositie. Soedan werd autoritair geregeerd door een generaal die in 1989 de macht greep, Omar Hassan al-Bashir. Het leger schoof hem in april aan de kant, nadat in heel het land in december massale protesten waren begonnen met als aanleiding hogere broodprijzen.

Het leger regeert nu met een junta die Militaire Overgangsraad (TMC) heet. Volgens de oppositie staan met de TMC bondgenoten van al-Bashir aan het roer die het leger aan de macht willen houden en niet geïnteresseerd zijn in een overgang naar een democratisch bestel.