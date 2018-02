President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft een telefonisch onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin gehad. In dat telefoontje heeft Trump aan Poetin verteld dat het tijd is te werken aan een vredesakkoord tussen Israëli's en Palestijnen, zei het Witte Huis in een verklaring.

Trump heeft ook met Poetin over Noord-Korea gesproken. De Amerikaanse president vindt dat er meer stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen Noord-Korea zijn kernprogramma opgeeft.