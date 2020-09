Trump belooft Wisconsin 42 miljoen voor publieke veiligheid

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag tijdens zijn bezoek aan Kenosha, de stad waar zijn aanhangers in botsing kwamen met demonstranten tegen racisme, de staat Wisconsin 42 miljoen dollar (ruim 35 miljoen euro) extra beloofd om de publieke veiligheid te verbeteren en de politie te ondersteunen.

Trump sprak met een lokale groep vooraanstaande zakenlieden en zei ook dat de regering bijna 4 miljoen bijdraagt om de schade te herstellen die onder meer winkels hebben opgelopen door de ongeregeldheden. Deze ontstonden nadat een zwarte man verscheidene keren in de rug werd geschoten door een witte politieagent.

Het slachtoffer Jacob Blake (29) raakte gedeeltelijk verlamd en zal vermoedelijk nooit meer kunnen lopen. Trump zag ervan af hem te bezoeken in het ziekenhuis of zijn familie troost te bieden. In plaats daarvan zei hij, na onder meer een uitgebrande meubelwinkel te hebben bekeken, Kenosho te zullen herbouwen en meer overheidsgeld te sturen naar Wisconsin. In deze noordelijke staat won hij bij de presidentsverkiezing van 2016 maar net.

Om zijn ‘law and order’-boodschap uit te dragen naar zijn achterban prees Trump de inzet van de National Guard-eenheden. Die hielpen de lokale politie verscheidene avonden de situatie weer onder controle te krijgen, toen vreedzaam protest uitdraaide op ernstige rellen met plunderen, brandstichten en schieten. Demonstranten klaagden dat gewelddadige, veelal witte relschoppers hun rustige actie kaapten door eigendommen te vernielen. Trump sprak van binnenlandse terreur en gaf linkse activisten de schuld.

De burgemeester van Kenosha en de gouverneur van Wisconsin, beiden Democraat, hadden de president gevraagd weg te blijven om geen nieuwe onrust uit te lokken en de bevolking de gelegenheid te geven haar wonden te likken. Trump gaf geen gehoor aan dat verzoek en besloot toch zijn campagneverhaal af te steken.