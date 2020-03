Trump belooft snel coronatests op hele grote schaal

President Trump heeft gezegd dat er „snel op een hele grote schaal” mensen kunnen worden getest op het nieuwe coronavirus. Hij zei dat er bureaucratische obstakels zijn weggewerkt en op een andere manier zal worden getest. Hij lichtte dit verder niet toe. In de Verenigde Staten zijn naar schatting 1760 gevallen van het virus vastgesteld. Inmiddels zijn ruim veertig patiënten aan de gevolgen van het virus overleden.

De Zwitserse farmaceutische bedrijf Roche heeft vrijdag laten weten dat de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten in een spoedprocedure een snelle test die deze farmaciegigant heeft ontwikkeld, voor gebruik in de VS hebben goedgekeurd.

Trump werd verweten de dreiging van het virus niet serieus te nemen. Hij leek het te zien als een griepje dat vanzelf overgaat. Hij kreeg veel kritiek op zijn volgens critici te zorgeloze houding. In de VS zijn naar schatting zeker 27 miljoen mensen die te arm zijn om naar een dokter te gaan omdat ze over geen enkele gezondheidsverzekering beschikken.

Donderdag veroorzaakte hij een wereldwijde economische schok met de plotselinge aankondiging dat mensen uit 26 Europese landen niet naar de VS mogen vliegen vanwege het virus. De maatregel die zaterdag ingaat, verraste politici, reizigers, beleggers en ondernemingen onaangenaam. Trump zei dat het inreisverbod in beginsel 30 dagen duurt. Hij kan de maatregel intrekken wanneer hij wil.