Trump belooft ouderen gratis en voorrang bij coronavaccin

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ouderen in zijn land beloofd dat ze als eerste en gratis een vaccin toegediend krijgen tegen corona als dat er is. Hij deed de belofte tijdens een bijeenkomst in de stad Fort Myers in Florida.

Trump kondigde aan dat zijn regering een samenwerking wil aangaan met de drogisterijketens Walgreens en CVS om de dosis vaccin onder de ouderencentra te verdelen. Volgens het Amerikaanse staatshoofd is er voor het eind van het jaar een vaccin hoewel deskundigen van zijn regering dat pas midden volgend jaar verwachten.

De bijeenkomst was geen campagnetreffen maar Trump pakte de gelegenheid aan om uit te halen naar zijn rivaal in de komende verkiezingen Joe Biden. De Bidens zijn volgens hem een „familie van georganiseerde misdaad”.