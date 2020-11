Trump belooft niet vroegtijdig overwinning uit te roepen

President Trump belooft zichzelf niet tot verkiezingswinnaar uit te roepen tot de uitkomst zeker is. „Er is geen reden om spelletjes te spelen”, zei hij tegen nieuwszender Fox.

Trump sprak opnieuw de verwachting uit dat hij zal winnen, hoewel hij in de meeste peilingen achterstaat op zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. In belangrijke staten als Texas, Florida, Arizona, North Carolina en Pennsylvania doet hij het naar het eigen zeggen goed. " We denken dat we het overal heel goed doen.”

Sommige analisten hebben gesuggereerd dat Trump zichzelf tot overwinnaar kan uitroepen als uit polls zou blijken dat hij mogelijk de verkiezingen wint. Trump noemde het „vreselijk” en „gevaarlijk” dat miljoenen poststemmen mogelijk nog niet zijn geteld.