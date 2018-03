„Trump belde Poetin”

President Trump heeft volgens Amerikaanse media zijn Russische ambtgenoot Poetin dinsdag gebeld. Poetin werd zondag met een grote meerderheid herkozen als president van de Russische Federatie. De omroep NBC berichtte dat Trump Poetin wel heeft gebeld, niet lang nadat er berichten waren verspreid dat hij Poetin nog steeds niet had gefeliciteerd.

Het Kremlin liet eerder weten dat Poetin het niet erg vond dat Trump niet had gebeld. Een woordvoerder zei dat het belangrijkste is dat Rusland nog steeds openstaat voor verbetering van de relaties met de VS.

Poetin haalde zondag 77 procent van de stemmen. Veel buitenlandse leiders hebben Poetin al gefeliciteerd.