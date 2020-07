Trump bekritiseert scholen die niet opengaan in coronapandemie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag forse kritiek geuit op het besluit van de schooldistricten van San Diego en Los Angeles in de staat Californië om vanwege het coronavirus het nieuwe schooljaar in augustus te beginnen met alleen digitaal onderwijs.

Schooldistricten die weigeren om kinderen na de zomer terug in de klas te laten, zoals in Californië, staan op gespannen voet met de president die geen voorstander is van die strenge maatregelen tegen de coronapandemie. Trump had eerder al aangekondigd dat hij federale fondsen zal tegenhouden en belastingvoordelen zal schrappen voor scholen die niet ‘gewoon’ opengaan.

Californië meldde net als Texas dinsdag een recordtoename van het aantal besmettingen met het coronavirus. In Californië werd een nieuw hoogste aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gemeld met 2103. Ook de staten Alabama, Florida en North Carolina noteerden dinsdag de grootste toename van het aantal besmettingen met het coronavirus

In heel de VS werden dinsdag 65.682 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is het een na hoogste aantal nieuwe besmettingen tot nog toe. In totaal zijn er in het land meer dan 3,45 miljoen mensen besmet geraakt. Het aantal personen dat in de VS is overleden als gevolg van Covid-19 nam met 919 toe tot 136.367.