Trump beëindigt shutdown tijdelijk

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ‘shutdown’, de gedeeltelijke sluiting van de overheidsloketten, vrijdag tijdelijk beëindigd. Hij stemde in met een begrotingsvoorstel voor drie weken. Daarmee kunnen de 800.000 ambtenaren die thuiszitten of doorwerken zonder salaris te krijgen, tijdelijk worden betaald.

Het akkoord over de financiering van publieke diensten loopt tot 15 februari. „Ik ben heel trots dat we vandaag een deal hebben bereikt over beëindiging van de shutdown en heropening van de federale overheid”, zei Trump. Hij voegde eraan toe dat in de tussentijd een commissie van Republikeinse en Democratische parlementariërs bijeenkomt om de noodzaak van de Amerikaanse grensbeveiliging te bespreken.

Veel overheidsdiensten sloten 35 dagen geleden omdat Trump weigerde een nieuwe financieringswet te ondertekenen waarin een post van 5,7 miljard dollar ontbrak voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. De Democraten zijn daar tegen. Ook in de nu gevonden noodoplossing is geen geld vrijgemaakt voor de muur maar Trump zal zijn eis niet gemakkelijk opgeven omdat het een verkiezingsbelofte was. De onderhandelingen gaan dus door. Trump tekende wel aan dat een nieuwe shutdown mogelijk is als een definitief akkoord uitblijft.

Deze shutdown, die 22 december begon, was de langste ooit in de VS.

