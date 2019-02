Trump: Barr beslist over rapport Mueller

De Amerikaanse president Donald Trump heeft benadrukt dat de behandeling van het verwachte eindrapport over de Rusland-onderzoeken uitsluitend in handen ligt van de nieuwe minister van Justitie William Barr. Het besluit over wat er met de resultaten van de speciale onderzoeker Robert Mueller gebeurt ligt volledig met Barr, zei Trump woensdag in Washington. „Het is een prima kerel”, voegde hij eraan toe.

Mueller en zijn team onderzoeken al bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Trump in de vermeende Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Voor Trump zijn de onderzoeken zeer onaangenaam. Verschillende mensen uit zijn directe omgeving zijn al beschuldigd en gedeeltelijk veroordeeld. Trump typeert de onderzoeken regelmatig als een „heksenjacht”.