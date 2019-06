Trump: Banden tussen bondgenoten onbreekbaar

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens de herdenking van D-day de band tussen de VS en de bondgenoten in de Tweede Wereldoorlog „onbreekbaar” genoemd. Trump sprak op de Amerikaanse begraafplaats in Colleville-sur-Mer aan de Normandische kust. Deze begraafplaats kijkt uit op Omaha Beach, een van de stranden waar de geallieerden 75 jaar geleden aan land gingen.

„Onze gekoesterde alliantie was gesmeed in het heetst van de strijd, op de proef gesteld tijdens oorlogstribunalen en bewezen in de zegeningen van vrede”, zei Trump.

Hij noemde de Amerikanen bij de herdenking „de trots van de natie”. Ook zei hij dat ze tot de grootste Amerikanen ooit behoren.