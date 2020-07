Trump: Amerikanen moeten mondkapje dragen bij niet afstand houden

President Donald Trump zei dinsdag dat Amerikanen een mondkapje moeten dragen als ze de sociale afstand tot de mensen om hen heen niet kunnen bewaren. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In zijn eerste briefing over de coronapandemie in maanden vertelde Trump aan verslaggevers in het Witte Huis dat het virus waarschijnlijk erger zal worden, voordat het beter wordt.

Trump zelf is terughoudend om een masker in het openbaar te dragen, hoewel hij recentelijk een aantal keer met mondkapje is gezien.

De president deed verder een oproep aan jonge Amerikanen om drukke cafés en andere drukke gelegenheden te vermijden.