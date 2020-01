Trump als eerste president bij Mars voor het Leven

Als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis woonde Trump vrijdag de Mars voor het Leven bij. „Ongeboren kinderen hebben nooit een sterkere verdediger in het Witte Huis gehad.”

De National Mall in Washington was vrijdag al vroeg in de morgen afgeladen vol. De Mars voor het Leven in de Amerikaanse hoofdstad trekt elk jaar duizenden bezoekers. Maar nu kwamen veel mensen toch ook voor dat historische moment: voor het eerst sprak een zittende president de deelnemers toe. Live op het podium.

Vorig jaar stak Trump de antiabortusbeweging een hart onder de riem met een videoboodschap. Dat hadden sommige van zijn Republikeinse voorgangers al eerder gedaan. Maar vrijdag stond de president in levenden lijve voor de menigte. Terwijl op een steenworp afstand in de Senaat de vierde zitting van het afzettingsproces tegen hem plaatshad, brak Trump een lans voor de bescherming van het leven.

„Ieder van ons begrijpt hier vandaag een eeuwige waarheid: elk kind is kostbaar en een heilig geschenk van God”, zei Trump onder luid applaus. „Samen moeten we de waardigheid en heiligheid van elk mensenleven verdedigen en koesteren.”

De president vestigde de aandacht op alle initiatieven die zijn regering de afgelopen drie jaar heeft genomen om abortus in te dammen, zoals het stopzetten van subsidies aan instanties die abortussen uitvoeren en promoten. Volgens Trump heeft het afwijzen van abortus alles met religieuze vrijheid te maken. Hij wees op regelgeving die medisch personeel moet beschermen als zij wegens gewetensbezwaren weigeren aan een zwangerschapsafbreking mee te werken.

Vicepresident Mike Pence woonde de Mars voor het Leven in 2017 bij. Hij sprak de menigte in Washington vrijdag via een videoboodschap toe. „Dankzij uw steun en dankzij het leiderschap van Donald Trump, is het leven in Amerika weer aan de winnende hand”, aldus Pence.

Critici verweten Trump vrijdag dat hij zijn aanwezigheid bij de Mars voor het Leven gebruikt om zijn aanhang onder evangelicale kiezers te vergroten, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november. Ook zou hij de aandacht willen afleiden van de afzettingsprocedure die momenteel in de Senaat tegen hem loopt.

Deelnemers aan de mars waren het daar bepaald niet mee eens. „Nog vier jaar erbij”, riepen zij de president vrijdag toe.