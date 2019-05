Trump als eerste op bezoek bij Japanse keizer

De Amerikaanse president Donald Trump bezocht maandag als eerste buitenlandse staatshoofd de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako. Trump en zijn vrouw Melania kregen een formeel ontvangst en dineren maandagavond samen met het keizerlijke echtpaar.

De president liet weten enorm vereerd te zijn dat hij als eerste is ontvangen door Naruhito. "Het is meer dan 200 jaar geleden dat een keizer is afgetreden in Japan. Het is dus een grote eer dat ik de Verenigde Staten hier mag vertegenwoordigen."

Tussen de ontmoetingen met Naruhito voert Trump overleg met de Japanse premier Shinzo Abe. De gesprekken gaan vooral over het beleid rond Noord-Korea en handel.

Naruhito volgde eerder deze maand zijn vader Akihito op die tegen de traditie in aftrad. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1817.