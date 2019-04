Trump als eerste leider naar keizer Japan

De Amerikaanse president Donald Trump maakt naar verwachting als eerste buitenlandse leider kennis met de nieuwe Japanse keizer. De regering in Tokio heeft hem uitgenodigd om van 25 tot 28 mei een bezoek te brengen aan Japan, bericht de Japanse omroep NHK.

Trump mag in Japan onder meer de keizer ontmoeten en dineren in het keizerlijk paleis. Verder gaat hij vermoedelijk golfen met premier Shinzo Abe en staat ook een bezoek aan een sumotoernooi op de agenda. De leiders ontmoeten elkaar eind april ook al in Washington.

Kroonprins Naruhito bestijgt de troon op 1 mei. Hij volgt zijn vader Akihito op. Die treedt voortijdig af, iets wat in Japan sinds 1817 niet meer is voorgekomen.