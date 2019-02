Trump al lang genomineerd voor Nobelprijs

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geen Japanse hulp nodig om in aanmerking te komen voor de Nobelprijs voor de Vrede. In juni droegen twee Noorse politici hem al voor bij het Nobelcomité in hun land.

Oud-minister van Justitie Per-Willy Amundsen en parlementariër Christian Tybring-Gjedde vinden dat Trump de onderscheiding verdient vanwege zijn Korea-politiek. „We hebben hem natuurlijk genomineerd vanwege de positieve ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland”, aldus Amundsen. „Het was een heel moeilijke situatie en sindsdien zijn de spanningen verminderd en Trumps onconventionele diplomatieke stijl droegen daar in behoorlijke mate aan bij.”

Vrijdag vertelde Trump nog een mooie kopie te hebben gekregen van een Japanse aanbevelingsbrief waarmee premier Shinzo Abe hem in Oslo zou hebben voorgedragen. De Japanse regeringsleider wilde vervolgens niet ingaan op vragen van parlementariërs uit de oppositie of Trump inderdaad steun zou hebben van Tokio. Wel was hij vol lof over zijn Amerikaanse collega. Trump heeft volgens Abe „op een daadkrachtige wijze gereageerd op de problemen rond de Noord-Koreaanse raketten en kernwapens” en een „historische top” gehouden met het land.

Bronnen rond de Japanse regering zeiden later tegen de krant Asahi Shimbun dat Washington zelf om de brief had gevraagd. De VS zouden Japan „informeel” hebben verzocht om Trump te nomineren voor de Vredesprijs.