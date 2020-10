‘Trump-adviseur Hope Hicks besmet met coronavirus’

Hope Hicks, een vooraanstaand adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is positief getest op het coronavirus, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Hicks reisde dinsdag met Trump aan boord van Air Force One naar het eerste presidentiële debat in Cleveland, aldus Bloomberg. Het Witte Huis heeft de besmetting nog niet bevestigd.

De 31-jarige Hicks was in 2016 deel van het campagneteam van Trump voor de presidentsverkiezingen en was daarna actief als adviseur en directeur communicatie in het Witte Huis. In 2019 nam ze ontslag en ging ze aan de gang in de private sector, maar eerder dit jaar keerde Hicks terug in Washington.