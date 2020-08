Trump-adviseur Conway stopt

Kellyanne Conway, een van de langstzittende adviseurs van president Donald Trump, vertrekt aan het eind van deze maand uit het Witte Huis. Dat maakte zij maandag bekend op Twitter.

Conway liet in een verklaring weten dat ze haar adviseursrol neerlegt om zich meer op haar familie te kunnen focussen. Ze zei dat het haar eigen keuze was om te vertrekken. Volgens ingewijden bracht Conway president Trump zondag op de hoogte van haar vertrek.

De 53-jarige Conway stond in 2016 aan het hoofd van de presidentscampagne van Trump, nadat hij eerder Paul Manafort ontsloeg als campagneleider. Na de gewonnen verkiezingen trad ze aan in het Witte Huis als adviseur.

Conway was de eerste vrouw die een gewonnen Amerikaanse presidentscampagne leidde. Het was in 2016 ook voor het eerst dat een vrouw de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat voorzat.

De bekendmaking van haar vertrek komt op de vooravond van de Republikeinse Nationale Conventie en met nog iets minder dan twee maanden tot de presidentsverkiezingen. Haar geplande speech woensdag op de conventie gaat volgens ingewijden door.