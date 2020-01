Trump: Advies Bolton had tot „Zesde Wereldoorlog” geleid

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanval geopend op zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton. „Als ik naar hem had geluisterd, was de Zesde Wereldoorlog nu al gaande geweest”, sneerde de president op Twitter.

Bolton wordt gezien als mogelijke getuige in het afzettingsproces tegen Trump. Hij zou in een nog niet gepubliceerd boek met onthullingen komen die belastend kunnen zijn voor de president. Bolton schrijft naar verluidt dat Trump hem persoonlijk vertelde dat er een verband is tussen het bevriezen van militaire hulp aan Oekraïne en zijn wens dat Kiev een onderzoek zou aankondigen naar Joe Biden, een politieke rivaal.

De veiligheidsadviseur, die bekendstaat als een havik, verliet vorig jaar het Witte Huis. Hij stapte naar eigen zeggen zelf op, maar volgens Trump is hij ontslagen. De president zegt dat hij Bolton tegen het advies van anderen in had aangenomen nadat de oud-diplomaat had „gesmeekt” om een baan. „En na zijn vertrek schrijft hij ONMIDDELLIJK een naar en onwaar boek.”