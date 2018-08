Trump acht ex-baas CIA niet betrouwbaar

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de betrouwbaarheidsverklaring van voormalig CIA-directeur John Brennan ingetrokken. Hij beschuldigt Brennan, een uitgesproken politiek tegenstander, ervan diens toegang tot geheime informatie te hebben gebruikt om „verdeeldheid en chaos te zaaien” rond de regering-Trump en spreekt van „afwijkend gedrag”.

De woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders las de verklaring over dit besluit van de president woensdag voor tijdens haar dagelijkse persconferentie in Washington. Trump liet via haar weten tevens de betrouwbaarheid van verscheidene andere hoge ex-functionarissen te heroverwegen, onder wie oud-FBI-chef James Comey, de veiligheidsadviseurs Susan Rice en Michael Hayden en Sally Yates, tot ze werd weggestuurd waarnemend minister van Justitie.

Als ook zij hun speciale status kwijtraken, krijgen ze geen vertrouwelijke stukken meer onder ogen. Allen hebben ten minste één ding gemeen: ze schuwen kritiek op Trump niet. Brennan maakte begin 2017 als CIA-baas plaats voor Mike Pompeo. Hij reageerde deze week fel op Trumps taalgebruik ten aanzien van oud-medewerkster Omarosa Manigault Newman, die hij wegens onthullingen in haar boek een „hond” noemde.

„Het is verbazingwekkend hoe vaak het je zelfs niet lukt de minimale maatstaven van fatsoen, beleefdheid en oprechtheid na te leven”, aldus Brennan. „Het lijkt erop dat je nooit zult snappen wat het betekent president te zijn en ook niet wat ervoor nodig is een goed, respectabel en eerlijk mens te zijn. Zo ontmoedigend, zo gevaarlijk voor ons land.”

Brennan nam zijn ‘excommunicatie’ door Trump laconiek op. Hij noemde die op Twitter en in een interview met MSNBC politiek gemotiveerd en onderdeel van een meeromvattende poging de vrijheid van meningsuiting te beteugelen en critici te straffen. Brennan zei dat hij zich de mond niet laat snoeren en herhaalde dat Trumps handelwijze alle Amerikanen, inclusief de professionals van de inlichtingsdiensten, ernstige zorgen zou moeten baren.