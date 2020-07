Trump accepteert eventuele nederlaag niet zomaar

In de VS is commotie ontstaan omdat president Trump niet op voorhand wil zeggen een verkiezingsnederlaag te zullen accepteren. „Dat zie ik dan wel”, zei hij zondag tijdens een interview met de zender Fox News.

Trump stelt dat er vooral met het stemmen per email fraude mogelijk is. Veel staten verwachten dat door de coronacrisis het aantal kiezers dat per email stemt, fors zal toenemen. De president en William Barr hebben al verschillende keren gesuggereerd dat deze manier van stemmen bijzonder fraudegevoelig is.

Verantwoordelijke ambtenaren van tientallen staten bestrijden de zorg van Trump. Zij stellen dat er tal van veiligheidsmaatregelen zijn genomen om fraude te voorkomen. „Bovendien staan op het frauderen met het stemmen zware straffen.”

Op de vraag van Fox-presentator Chris Wallace aan Trump of hij een goede verliezer is, zei hij dat niet te zijn. „Ik verlies niet graag.” De vraag of hij misschien niet akkoord gaat met een negatieve uitslag beantwoordde de president met: „Dat zie ik dan wel. Nee, ik ga niet zomaar “ja” zeggen, dat heb ik de vorige keer ook niet gedaan.”

Het is niet de eerste keer dat Trump weigert te zeggen of hij de verkiezingsuitslag zal accepteren. Hij ontweek in 2016 tijdens een debat met de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton ook een soortgelijke vraag. Zijn antwoord toen: „Ik zal het je vertellen op het moment. Ik zal je in spanning houden.”

In een interview bij het programma “The Daily Show” waarschuwde Hillary Clinton vorige week dat de Amerikanen erop voorbereid moeten zijn dat Trump een negatieve uitlsag voor hem bij de verkiezingen in november „niet zonder meer zal accepteren”.