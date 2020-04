Trump: aanwakkeren economie belangrijkste besluit in mijn leven

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de beslissing om de economie in de VS straks weer aan te zwengelen, „de belangrijkste is in zijn leven”. Vanwege het coronavirus ligt de Amerikaanse economie voor een groot deel stil, maar als deze te vroeg weer gaat draaien kan dat gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

„Ik zal een beslissing moeten nemen en ik kan alleen maar hopen dat het de juiste is”, zei Trump vrijdag. „Maar ik zeg zonder twijfel dat het de belangrijkste beslissing zal zijn die ik ooit heb moeten nemen. De grootste van mijn leven”.

Trump wil de economie zo snel mogelijk weer op gang brengen, omdat de VS op deze manier forse verliezen lijden. Om het coronavirus in het land te beteugelen zijn verregaande maatregelen getroffen. Zo zijn veel ondernemingen gesloten en moeten Amerikanen zoveel mogelijk thuisblijven.

In de VS zijn zeker 493.000 mensen besmet geraakt met het virus, wereldwijd het grootste aantal. Vooral de staat New York is hard getroffen.