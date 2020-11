Trump-aanhangers belagen Biden-campagnebus in Texas

De Amerikaanse recherche FBI is een onderzoek begonnen naar het belagen van een campagnebus van de Democratische presidentskandidaat Biden door aanhangers van president Trump. Door het incident in Texas zag de Democratische partij zich gedwongen enkele verkiezingsbijeenkomsten in de zuidelijke staat te schrappen, melden Texaanse media enkele dagen voor de verkiezingen van dinsdag. Biden zelf bevond zich niet in de bus.

De Trump-aanhangers omsingelden met hun voertuigen, voorzien van Trump-vlaggen, de Biden-bus op een snelweg. Het Biden-campagneteam sprak over een gevaarlijke situatie. Trump zelf reageerde door ‘Ik hou van Texas’ te tweeten.

Biden ging zondag tijdens een campagnebijeenkomst in Philadelphia in op het voorval. „We hebben nog nooit zoiets gehad - we hebben tenminste nog nooit een president gehad die denkt dat het een goede zaak is”, zei hij. Biden voegde eraan toe dat de zoon van de president, Donald Trump jr., een video had gemaakt waarin hij mensen aanspoorde „zo door te gaan”, en uit te zoeken waar Bidens beoogde vicepresident Kamala Harris is en haar op dezelfde manier te begroeten. „Mensen, dat is niet wie we zijn. We zijn zoveel beter dan dit”, aldus de Democraat.

Tijdens een bijeenkomst in Michigan omarmde Trump de actie expliciet en zei dat de demonstranten in Texas probeerden de Biden-bus te „beschermen”. En hij verwierp het FBI-onderzoek op Twitter en stelde dat „deze patriotten niets verkeerds deden. In plaats daarvan zouden de FBI en justitie de terroristen, anarchisten en agitators van ANTIFA moeten onderzoeken, die onze door de Democraten geleide steden in brand steken en onze mensen pijn doen!”, twitterde hij. Antifa is een losse beweging van antifascistische activisten die deelneemt aan demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de VS.

Texas is al decennia een bolwerk van de Republikeinen van president Trump. Hij kreeg er bij de verkiezingen van 2016 ruim 52 procent van de stemmen, tegen 43 procent voor de Democraten. Maar volgens de peilingen is het verschil deze keer veel kleiner.