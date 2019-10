Trudeau verliest zetels, maar blijft grootste

De Canadese premier Justin Trudeau heeft volgens de exitpolls de landelijke verkiezingen gewonnen. Trudeau’s Liberalen hebben volgens verschillende televisiezenders de meeste stemmen gekregen, maar komen niet aan een absolute meerderheid.

De partij van Trudeau gaat volgens de polls in zo’n 150 districten aan de leiding. De Conservatieven van zijn rivaal Andrew Scheer leiden in ongeveer 100 districten. Om een meerderheid in het parlement te vormen zijn 170 zetels nodig.

Ten opzichte van de verkiezingen van 2015, toen hij een absolute meerderheid van 184 zetels haalde, heeft Trudeau ingeleverd. Omdat de Liberalen desondanks de grootste partij lijken te worden, zal de premier volgens de zender CBC een minderheidsregering gaan vormen.