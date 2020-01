Trudeau eist regeling aansprakelijkheid na erkenning Iran

Nu Iran heeft erkend dat het de Oekraïense Boeing woensdag per ongeluk heeft neergehaald, moet de zaak snel worden afgesloten en moet er een regeling komen voor de aansprakelijkheid. Dat zei de Canadese premier Justin Trudeau. Hij dringt aan op transparantie en een diepgaand onderzoek naar het incident, dat in Canada wordt gevoeld als nationale tragedie. „De regering van Canada verwacht volledige medewerking van de Iraanse autoriteiten”, aldus Trudeau.

Alle 176 inzittenden van het toestel kwamen om het leven toen het kort na het opstijgen uit Teheran neerstortte. Onder hen waren 57 Canadezen.

In eerste instantie ontkende Iran dat het iets met de crash te maken had, maar het bewijs van het tegendeel stapelde zich op. Zaterdagochtend gaven de Iraanse autoriteiten toe dat het toestel uit de lucht was geschoten omdat het werd aangezien voor een vijandelijk doelwit. „Dat gebeurde als gevolg van een menselijke fout en onopzettelijk”, aldus een verklaring van het leger.