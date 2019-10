Trucks met migranten in België van weg gehaald

De Belgische politie heeft zaterdagochtend twee trucks met migranten van de weg gehaald. Beide vrachtwagens waren op weg naar Groot-Brittannië, meldden de autoriteiten.

Negen Iraakse migranten werden uit een vrachtwagen gehaald op de Expresweg in Brugge. Volgens de politie was de truck op weg naar Zeebrugge. Veel migranten proberen via Zeebrugge met de boot illegaal in Groot-Brittannië te komen. De Irakezen verkeerden in goede gezondheid. Zij worden overgedragen aan de dienst vreemdelingenzaken.

Dezelfde ochtend werden in een oplegger van een vrachtwagen in Sint-Truiden nog eens elf migranten aangetroffen. Ze zouden uit Eritrea afkomstig zijn. Mogelijk gaat het om drie gezinnen, volwassen mannen en vrouwen en enkele kinderen, liet het parket van Limburg weten. Ook zij waren in goede gezondheid. De Roemeense vrachtwagenchauffeur is voor verhoor aangehouden.

„De vrachtwagenbestuurder was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet duidelijk hoe ze hier geraakt zijn”, zei een woordvoerster van het parket.

In het Britse Essex zijn woensdag 39 migranten dood gevonden in een koelwagen. Het voertuig was vanuit Zeebrugge naar Engeland vertrokken.