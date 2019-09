Bij een ongeval met een vrachtwagen in het zuiden van China zijn tien mensen omgekomen en zestien mensen gewond geraakt. De chauffeur raakte de macht over het stuur kwijt en reed in op een drukbezochte markt.

De truck kwam in de stad Huashi net van een helling af toen de chauffeur de controle verloor. Hij is voor verhoor in hechtenis genomen, meldde een woordvoerder van de politie. Er wordt ook nader onderzoek gedaan naar het ongeval.