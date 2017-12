Tropische storm ‘Tembin’ spaart Vietnam

De tyfoon ‘Tembin’ heeft na de verwoesting in de Filipijnen met meer dan 240 doden Vietnam onverwacht gespaard. De tropische storm stevende in de nacht van maandag op dinsdag af op de meest zuidelijke provincies Ca Mau en Bac Lieu. Maar de windstoten zwakten in de ochtend af van 135 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur en troffen het land uiteindelijk niet.

De autoriteiten van het Zuidoost-Aziatische land hadden voor de naderende storm uit voorzorg 430.000 inwoners in veiligheid gebracht.

De tot een tropische depressie afgezwakte storm zette dinsdag koers naar de Golf van Thailand. Het kan in het zuiden van Vietnam nog steeds leiden tot zware regenval, waarschuwden de autoriteiten. ‘Tembin’ trok afgelopen weekeinde een spoor van verwoesting over het zuiden van de Filipijnen.