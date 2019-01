Tropische storm Pabuk zwakt af boven Thailand

De tropische storm Pabuk is vrijdagmiddag, gepaard met zware regenval en hevige rukwinden, aan land gegaan in de provincie Nakhon Si Thammarat in het zuiden van Thailand. Dat is eerder dan verwacht. Aanvankelijk hadden de meteorologen de tropische storm voor de avond voorspeld.

Eenmaal aan land waaiden bomen om en vlogen daken van de huizen, maar al snel werd de tropische storm gedegradeerd tot een tropische depressie. De autoriteiten waarschuwen nog wel voor vloedgolven. Voor de kust van de provincie Pattani kapseisde een vissersboot. Een visser kwam daarbij om het leven en een visser wordt nog vermist.

De meteorologische dienst waarschuwde voor stortregens en sterke winden in vijftien zuidelijke provincies. Ook meldde de dienst aanvankelijk dat Pabuk net zo destructief zou kunnen worden als de tropische storm Harriet, waarbij in 1962 bijna duizend mensen om het leven kwamen.

Volgens de meteorologische dienst trekt Pabuk nu naar het noordwesten richting de provincie Surat Thani, waartoe het vakantie-eiland Koh Samui behoort, met een windsnelheid van maximaal 75 kilometer per uur. Zaterdag zal de storm ook de populaire toeristische bestemmingen Phuket en Krabi treffen.

Alle vluchten van en naar Ko Samui zijn uit voorzorg geannuleerd, ook nu het nog matig regent, aldus een medewerker van de luchthaven. Volgens de rampenbestrijdingsdienst is nog geen sprake van een crisissituatie. In Phuket heeft het nog niet geregend. „Er is geen paniek onder de toeristen. Maar als er iets gebeurt, zijn we goed voorbereid”, zei het hoofd civiele bescherming van Phuket.

Ook het vliegveld in de provincie Nakhon Si Thammarat is sinds donderdagavond gesloten. Het luchtverkeer op Surat Thani Airport in de gelijknamige provincie moest vrijdag ook worden gestaakt.

De afgelopen dagen zijn duizenden mensen geëvacueerd in de provincies Nakhon Si Thammarat, Pattani, Songkhla en Yala, liet het ministerie van Noodhulp weten.