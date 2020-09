Tropische storm Nana zwelt aan tot orkaankracht

De tropische storm Nana is aangesterkt tot orkaankracht, meldt het Nationale Orkaancentrum van de Verenigde Staten (NHC). Het NHC waarschuwt dat de orkaan, die onderweg is richting het Midden-Amerikaanse land Belize, voor een gevaarlijke stormvloed kan zorgen als die aan land komt.

Verwacht wordt dat de orkaan ook huis zal houden in delen van Guatemala en Mexico. Tegen de tijd dat Nana daar aankomt zal Nana waarschijnlijk weer zijn afgezwakt tot een tropische storm.

Donderdag om 05.00 uur was de orkaan 95 kilometer verwijderd van Belize-stad met maximale windsnelheden van 75 kilometer per uur, aldus het NHC. Dat gaf een orkaanwaarschuwing af voor de kust van Belize vanaf Belize-stad tot de grens met Guatemala. Nana is gekwalificeerd als een „kleine orkaan”.

Het NHC waarschuwde verder dat Belize rekening moet houden met tot 200 millimeter aan regen en een stormvloed van eventueel 90 centimeter.