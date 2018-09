Tropische storm Florence verliest aan kracht

De tropische storm Florence neemt boven South Carolina langzaam in kracht af, maar veroorzaakt in die staat en in North Carolina, waar hij aan land kwam, wel ernstige overstromingen. Dat heeft het Nationale Orkanencentrum (NHC) gemeld.

De storm heeft windvlagen tot 80 kilometer per uur en beweegt met 7,5 kilometer per uur in west-zuidwestelijke richting. Naar verwachting draait de baan dit weekend naar het westen en noordwesten, om maandag in noordelijke richting verder te bewegen.

Florence, die eerst orkaankracht had, is zaterdagavond waarschijnlijk afgezwakt tot tropische depressie. De storm heeft inmiddels aan zeker vijf mensen het leven gekost.