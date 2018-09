Tropische storm Florence nu orkaan

De tropische storm Florence is zondag op de Atlantische Oceaan zo snel in kracht toegenomen dat er nu sprake is van een orkaan met windsnelheden van 120 kilometer per uur. Het National Hurricane Center (NHC) in Miami verwacht dat Florence de komende 24 uur uitgroeit tot een wervelstorm van categorie 3 of hoger.

„Maak nu alvast plannen”, adviseerde gouverneur Henry McMaster de bevolking van South Carolina tijdens een persconferentie. „Stel je maar voor dat een zware orkaan South Carolina vol in het midden raakt”. De voorspelling is dat Florence aan het eind van de week, donderdag of vrijdag, aan de Amerikaanse oostkust aan land komt en voor veel overlast gaat zorgen. Ook de inwoners van North Carolina en Virginia lopen gevaar.

De meteorologen van het NHC volgen verder weg op de oceaan nog twee stormgebieden. Isaac wakkert mogelijk ook zondag al aan tot orkaankracht en koerst richting het Caribisch gebied.