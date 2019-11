Troepenterugtrekking in Oost-Oekraïne

Het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten zijn begonnen met een verdere terugtrekking van hun troepen uit de omstreden gebieden in Oost-Oekraïne. Met groene en witte rookbommen werd de demilitarisering ingeluid, zo is van beide zijden bevestigd.

De fase van ontspanning en terugtrekking geldt als belangrijke stap op weg naar een topontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld.

Aanvankelijk zou de troepenterugtrekking al in de afgelopen week zijn begonnen, maar Kiev wachtte daarmee nog even na een vermeende schending van de wapenstilstand. De beide kampen hebben zich op sommige delen langs het front al een kilometer teruggetrokken en mijnen geruimd.

De terugtrekking wordt in de gaten gehouden door waarnemers van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. „We begroeten alle stappen in de richting van vooruitgang”, aldus de OVSE.

Het sinds 2014 bestaande conflict kostte naar schatting van de Verenigde Naties aan 13.000 mensen het leven.